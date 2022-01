No Pará, homem corre nu após ser esfaqueado por se recusar a pagar programa

(Foto:Reprodução) – No início da tarde desta sexta-feira(14), um homem identificado como Marcos Vinícius Oliveira Dias, de 25 anos, foi esfaqueado na Feira da Ceasa, e saiu correndo pelado pela Trav. Irmã Adelaide no sentido Feira do Produtor Rural, no município de Castanhal, região nordeste do estado. As informações sã do Roma News

Populares contaram que o homem seria usuário de drogas e teria tentado fazer um programa com outra usuária de entorpecentes, e não quis pagar a mulher, que teria esfaqueado a vítima nas partes íntimas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará fez os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal. O homem foi atingindo na perna, próximo às partes íntimas.

Jornal Folha do Progresso em 14/01/2022/16:46:05

