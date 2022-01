Homem é brutalmente assassinado a golpes de faca em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta sexta-feira (14), o homem identificado como Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, 26 anos, funcionário de uma cerâmica, morreu após levar várias facadas pelo corpo, na rua Caleb Castro com Avenida Curuá-Una, bairro Jaderlândia, em Santarém.

Segundo informações de populares, o suspeito chegou em uma motocicleta e desferiu diversos golpes de faca na vítima, atingindo a região da cabeça, pernas e barriga. A arma do crime foi abandonada no local. As informações são O Impacto

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ainda foi acionado, mas Zaqueu não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em via pública.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Militar esteve no local isolando a área e realizando diligências para a captura do assassino que já foi identificado.

O caso deve ficar sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios da titular Raíssa Beleboni.

