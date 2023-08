Nova empresa que se instalará no Brasil chega a 50 aviões em sua frota e planeja 100 em 4 anos

(Foto:Avion Express) – A Avion Express, grande empresa de ACMI (sigla para aluguel de aeronaves com tripulação, manutenção e seguros) e companhia aérea de voos charter com aviões de fuselagem estreita (modelos de um só corredor entre os assentos), informa que alcançou um marco importante ao expandir sua frota para um total de 50 aeronaves.

Segundo a empresa, essa conquista significativa pode ser atribuída à crescente demanda global por serviços ACMI e serve como prova do compromisso da companhia aérea com o crescimento.

Nos últimos anos, a Avion Express passou por um intenso período de crescimento, testemunhando uma expansão substancial no tamanho de sua frota – de 16 aeronaves em 2021 para 50 aeronaves da família A320, um aumento de 212%.

“O ACMI oferece muitos benefícios para as companhias aéreas, como gerenciamento eficiente de capacidade, otimização operacional, economia de custos e flexibilidade, principalmente durante períodos de demanda flutuante. Em resposta à crescente demanda por esses serviços, expandimos consistentemente nossa frota, permitindo-nos atender melhor nossos clientes atuais, incluindo Eurowings, SunExpress, Transavia Netherlands, TUI UK, Flynas, Air Baltic, British Airways Euroflyer, Air Malta, Pegasus e muita outras”, explica Darius Kajokas, CEO da Avion Express.

No futuro, a companhia aérea planeja continuar aumentando sua frota. “Até o final do próximo ano, planejamos aumentar nossa frota para 60 aeronaves e esperamos atingir uma frota de 100 aeronaves até o final de 2027”, acrescentou.

Além da expansão de sua frota, a Avion Express está expandindo seus negócios em novas regiões geográficas. A empresa visa ao mercado sul-americano estabelecendo uma companhia aérea ACMI / Charter e obtendo um Certificado de Operador Aéreo (AOC) no Brasil.

Vale ressaltar que não se trata de uma empresa de voos regulares, portanto, não venderá passagens aéreas e nem fará concorrência às companhias aéreas que operam no país. Trata-se apenas de uma fornecedora de aviões por contrato ACMI para companhias aéreas ou para contratos de voos charter (fretados).

A nova companhia aérea operará a frota da família Airbus A320 para operações de passageiros e carga, incluindo aeronaves Airbus A321F (conversão de modelo de passageiros em cargueiro).

A Avion Express afirma que sua expansão é apoiada por sua empresa-mãe Avia Solutions Group, fornecedora mundial de ACMI, operando uma frota de mais de 180 aeronaves de passageiros e carga.

