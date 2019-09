Najila é indiciada por extorsão, fraude processual e denúncia caluniosa no caso Neymar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada de O Liberal com informações do G1

“Com base no conjunto probatório reunido durante as investigações, a delegada decidiu pelo indiciamento de N. e Estivens Alves seu ex-companheiro, pelo crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP). Decidiu, ainda, por indiciar Alves pelo artigo 218-C, por divulgar material com conteúdo erótico de N. para um repórter, em troca de publicações suas na internet”, diz a nota da Secretaria de Segurança Pública.

Najila Trindade Mendes de Souza foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão no caso em que ela acusou o jogador Neymar de estupro. Os dois tiveram um encontro em Paris no dia 15 de maio. Já o ex-marido da modelo, Estivens Alves, foi denunciado por fraude processual e divulgação de conteúdo erótico.

