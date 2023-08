Ponte suspensa para travessia de animais é instalada na BR-319, no Amazonas

(Foto:Michael Dantas/WCS) – Manaus/AM) – A primeira ponte suspensa para travessia de animais foi instalada no quilometro 272 da BR-319, rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

A estrutura foi construída a nível de dossel, na altura da copa das árvores, e é destinada a animais arborícolas, como primatas, marsupiais e roedores. A passagem é uma medida de mitigação dos impactos diretos da BR-319, que está em processo de pavimentação. A obra emprega uma tecnologia inédita no Brasil e busca proteger a biodiversidade da Amazônia.

A ponte possui uma estrutura de 100 metros de comprimento e 5 metros de largura. Ela foi construída com materiais resistentes às intempéries e possui uma plataforma elevada para que os animais possam atravessar a rodovia sem risco de atropelamento.

A ponte é uma iniciativa inovadora e tem o potencial de ser replicada em outras rodovias da Amazônia. A obra é um passo importante para a conservação da biodiversidade da Amazônia e ajudará a reduzir o número de animais mortos por atropelamento.

O projeto foi realizado pela Wildlife Conservation Society (WCS) em parceria com a ViaFAUNA Consultoria Ambiental, financiado pela Fundação Segré, e com apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Primatas

A ponte suspensa na BR-319 foi idealizada para facilitar a locomoção do macaco barrigudo, macaco aranha, ambos em situação de vulnerabilidade para o risco de extinção. Além desses, o macaco zogue-zogue, prego, bugios, sauim-da-boca-branca, mico de cheiro, e outras espécies serão beneficiadas.

Fonte:Portal Do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/17:45:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...