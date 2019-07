Nova Mutum reage e arranca empate com Grêmio Sorriso pela segundona do mato-grossense

Por:Só Notícias (fotos: Só Notícias/Lucas Torres) – O Grêmio Sorriso acaba de empatar, em casa, no Egidio Preima, com o Nova Mutum, em 2 a 2, pelo Campeonato Mato-grossense da Segunda Divisão. O time sorrisense vencia até os 38 do segundo tempo e a equipe de Mutum conseguiu reagir nos instantes finais e volta para casa com um ponto.

O jogo teve 3 penalidades. Wagner Aparecido cobrou o primeiro, na etapa inicial, e deixou o Sorriso na frente: 1 a 0. A segunda penalidade foi aos 27. O zagueiro do Nova Mutum foi driblar, perdeu e derrubou o atacante Wagner. Ele mesmo cobrou, mandou no canto direito e marcou o segundo do time sorrisense: 2 a 0.

No intervalo, o treinador Dema mudou o posicionamento do Nova Mutum que fortaleceu a marcação e passou a atacar mais. A equipe ficou mais entrosada e melhorou na criação de jogadas de ataque. Aos 39 minutos, Uirapuran pegou bem na bola que iria entrar no ângulo, mas o goleiro do Sorriso defendeu. Na cobrança de escanteio, houve bate rebate na grande área e o zagueiro do Grêmio Sorriso cortou com a mão e o árbitro marcou a terceira penalidade. Foguinho bateu, marcou e descontou para o Mutum: 2 a 1.

O Mutum manteve a pressão e aos 42 minutos chegou ao gol do empate. A bola foi lançada para a grande área, o lateral escorou e Uirapuran, livre de marcação, mandou para o fundo da rede: 2 a 2.

O Grêmio Sorriso teve oportunidade de fazer o terceiro nos minutos finais. Na cobrança de falta, Rafael mandou para fora. Os jogadores sorrisenses lamentaram o resultado porque a equipe estava bem próxima da primeira vitória no estadual.

Classificação

1 Poconé- 6 pontos

2 Cacerense- 4

3 Nova Mutum – 4

4 Grêmio Sorriso – 2

5 Ação- 0

