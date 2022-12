Nova presidente do Peru deve vir à posse de Lula

Dina Boluarte toma posse como a nova presidente do Peru, após impeachment de Castillo – (Foto: Cris Bouroncle/AFP)

Governo eleito acompanha a crise peruana e quer ajudar a recuperar a estabilidade política no país

A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, deverá estar presente na posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro, confirmaram ao GLOBO fontes da equipe de transição. Os convites enviados pelo Itamaraty são para chefes de Estado e de governo e, ocorrendo uma mudança, como aconteceu no Peru, segundo as fontes, “o óbvio é que agora venha a nova presidente”.

Leia também:Peru aprova impeachment de Castillo após decisão de dissolver o Congresso

A crise peruana foi acompanhada de perto pelos assessores internacionais do presidente eleito, que no início da noite de quarta-feira disse, em nota, disse que todo o desenrolar da crise “foi encaminhado no marco constitucional”. Ele cumprimentou a nova chefe de Estado do país, antes vice-presidente do agora ex-presidente Pedro Castillo, que durou um ano e quatro meses no cargo.

Segundo as mesmas fontes, no marco da posse poderia ser realizada uma reunião bilateral entre Lula e Boluarte, “para analisar maneiras em que o Brasil poderia colaborar com a estabilidade política no Peru”. Na mesma nota de quarta-feira, Lula lamentou “que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino [a destituição por decisão do Congresso, após ordenar sua dissolução]”.

Ao longo de um dia dramático para a democracia peruana, em que um presidente tentou dissolver o Congresso e terminou destituído e preso, entre outras acusações, por rebelião, representantes do governo eleito estiveram em contato com a embaixada do Brasil em Lima, para ter informações sobre a crise.

Fonte:O Globo

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...