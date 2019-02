Nova temporada de ‘Doctor Who’ terá transmissão exclusiva por streaming no Brasil

A BBC anunciou que a 11ª temporada da série estará disponível somente na plataforma Crackle.

Após deixar os fãs de Doctor Who receosos com o futuro da série no Brasil por conta da saída do canal pago SyFy, em novembro de 2017, a BBC Studios anunciou que fechou um acordo com a plataforma de streaming Crackle, da Sony, para a transmissão com exclusividade da nova temporada da longeva produção.]

Sucesso na televisão britânica desde 1963, a nova temporada de Doctor Who vai apresentar Jodie Whittaker como a nova Doctor, primeira vez que uma atriz assume o papel. A 11ª temporada, que contará com dez episódios, tem data de estreia prevista para o segundo semestre de 2018 e o acordo da BBC com o Crackle vale para toda a América Latina.

“Doctor Who é uma marca poderosa que tem uma trajetória longa e fãs fiéis em todo o mundo. Este novo acordo fortalece o relacionamento comercial da BBC Studios com o Crackle e nos permite dar ao público latino-americano a chance de aproveitar esta nova temporada de Doctor Who, apresentando a primeira mulher como o icônico personagem”, afirma David Hanono, diretor da BBC Studios na América Latina.

Antes de ir para o Crackle, Doctor Who chegou ao SyFy em novembro de 2015, após o fim do canal BBC HD, que exibia a série aqui no Brasil. A produção também chegou a ser transmitida esporadicamente pela TV Cultura na televisão aberta entre 2012 e 2017.

