Águas Novo Progresso realiza ação de cadastros na Tarifa Social

(Foto: Reprodução)- A Águas Novo Progresso realizará nesta quinta-feira (16.05), das 8h às 16h, um mutirão para cadastrar moradores na Tarifa Social, benefício que tem como propósito a inclusão social, favorecendo famílias em situação de vulnerabilidade, que concede 50% de desconto no pagamento das faturas de água e esgoto. Além do contrato de ligação de água na Tarifa Social, o cadastro também viabilizará para essas famílias o fornecimento regular de água.

Para aderir ao programa, o interessado deve ter renda mensal conjunta familiar de até 1 (uma) vez o salário-mínimo nacional, residir ou ser proprietário de um único imóvel, com destinação residencial exclusiva, utilizando especificamente para fins de moradia; e não consumir mais que 15m³/mês de água. Nos casos de o interessado residir em lote com mais de uma edificação, deverá ser realizada a individualização da medição do consumo.

Os documentos necessários para cadastro na Tarifa Social são: RG; CPF; estar cadastrado como beneficiário no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); Comprovante de Renda (Carteira de Trabalho ou outros) e conta de Água atualizada.

O diretor-presidente da Águas Novo Progresso, André Bicca, considera que o programa é uma forma de promover transformação social e econômica no município. “A Tarifa Social é uma chance de proporcionar maior qualidade de vida e dignidade às pessoas, através do saneamento. Nosso propósito é garantir que todos tenham acesso a água e saneamento adequados, daí o nosso apoio a essa iniciativa”, afirma.

O cadastro para a Tarifa Social precisa ser renovado anualmente junto à Águas de Novo Progresso. Só não podem aderir ao programa os usuários que estiverem inadimplentes perante a concessionária. Além disso, perderá a adesão quem não mais se enquadrar em quaisquer condições exigidas, não renovar seu cadastro junto à Águas Novo Progresso dentro do prazo estipulado ou utilizar de qualquer tipo de fraude na ligação de água do seu imóvel.

O mutirão da Tarifa Social Águas de Novo Progresso, acontece das 8h às 16h, na sede da concessionária, localizada na Av. Brasil, 981- Rui Pires de Lima. Informações pelos canais de atendimento pelo 0800 647 6060 e mensagens de texto pelo WhatsApp. Acompanhe as ações pelas redes sociais @aguasdenovoprogresso.

Fonte: Águas de Novo Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:20:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...