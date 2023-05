Novo pedágio da BR-163 tem tarifas que chegam aos R$ 329,40

Desde segunda-feira (08), motoristas que trafegam pela BR-163, já começaram a pagar as tarifas do novo pedágio do km 639, em Trairão, no Pará.

Essa é primeira praça de pedágio da BR-163, no estado. O ponto escolhido para a construção é considerado estratégico, pois é o último município antes do desvio que leva para o porto de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Até 2019, esse trecho da rodovia não era asfaltado e motoristas precisavam enfrentar atoleiros, longas filas de veículos e até assaltos.

Boa parte do escoamento da safra de grãos que sai do centro do país, sobretudo do estado do Mato Grosso, até os portos do Pará, com destaque para Miritituba, é realizado pelos 976 km da BR-163.



Pedágio

A empresa que vai administrar o trecho é a Via Brasil, que arrematou ainda parte de outra BR na região, a BR-230, conhecida como Transamazônica., também no acesso ao porto de Miritituba, às margens do rio Tapajós.

A cobrança de pedágio na BR-163 foi autorizada pela ANTT para veículos que passarem pelo município de Trairão, pela BR-163, região sudoeste do Pará. A cobrança terá inicio no próximo dia oito, quando completa 10 dias da publicação da Tarifa Básica de Pedágio (TBP).

No entanto, caminhoneiros que utilizam a rodovia, foram surpreendidos pelo valor da tarifa de pedágio.

Caminhões com 4 eixos pagam cerca de R$146,40, enquanto carretas 9 eixos, pagam R$329,40. Esse valor acaba sendo ainda maior, uma vez que caminhoneiros que descarregam nos portos de Miritituba precisam retornar.

Uma carreta 9 eixos por exemplo, paga R$329,40 para ir e no retorno, com 3 eixos suspensos, paga mais R$219,60. Somente nessa praça de pedágio, o motorista chega a deixar R$549,00.

Alguns tipos de veículos ficam isentos, como caminhões abaixo de 4 eixos, carros, motos e ônibus.

Bem próximo à nova praça de pedágio, um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), está em construção.

