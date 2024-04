Operação Ouro Viciado: PF queima 22 pás carregadeiras no Garimpo Sararé, em Pontes e Lacerda no Mato Grosso

(Foto: Divulgação Polícia Federal)- Foram encontrados e inutilizados 22 pás carregadeiras, 39 motores estacionários, 02 bombas d’água, 01 gerador e 02 britadeiras.

A Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, a Funai, a Força Nacional, o Gefron/MT e o Ciopaer/MT concluíram neste domingo, 14/04, os trabalhos da Operação Ouro Viciado, que visa combater a extração ilegal de ouro e promover a desocupação da Terra Indígena Sararé, em Pontes e Lacerda/MT.

Durante três dias de operações integradas, foram realizadas barreiras nas principais vias de acesso à Terra Indígena e incursões pelas matas e áreas atingidas pelos garimpeiros.

Foram encontrados e inutilizados 22 pás carregadeiras, 39 motores estacionários, 02 bombas d’água, 01 gerador e 02 britadeiras.

A ação contou com utilização de duas aeronaves, uma do Centro de Operações Aéreas de Mato Grosso – Ciopaer e uma da PRF, além de embarcações, para transporte das equipes às áreas de interesse operacional.

Encerradas as atividades em campo, as investigações terão continuidade para identificar os financiadores das atividades ilegais e descapitalizar a organização criminosa que, ao usurpar de ouro de origem ilegal, financia diretamente a degradação do meio ambiente, dizima a população indígena na região e polue os rios que abastecem os Municípios, gerando, consequentemente, enormes danos econômicos, sociais e ambientais.

Fonte: Canal Diário Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/13:52:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...