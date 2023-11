Novo Progresso fica fora do Programa Minha Casa Minha Vida 2023; Pará tem 13.608 Unidades

Enquanto Itaituba e Santarém são beneficias com duas mil casas o município de Novo Progresso não terá unidades do Minha Casa, Minha Vida 2023, divulgado nesta quinta-feira, 23 de novembro pelo Governo Federal. (Foto>Reprodução)

O Programa vai beneficiar famílias com renda de até dois salários mínimos em 39 municípios do estado. Em todo o país, são 187,5 mil residências em 560 cidades.

O município de Novo Progresso pleiteava algumas unidades para suprir o déficit habitacional, com anuncio nesta quinta (23) pelo Governo Federal, o município ficou fora do programa.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso obteve contato com o presidente da Câmara de Vereadores Sr. Dirck Roberto (MDB), o qual nos informou que tem agenda em Brasília na próxima semana com o prefeito Gelson Dill. Irão se reunir na quarta-feira com o ministro Jader Filho para tratar da questão das casas do programa Minha Casa Minha Vida no município de Novo Progresso.

REQUISITOS – As propostas, recebidas pela Caixa em 2023 e selecionadas pelo Ministério das Cidades, atenderam às novas regras estabelecidas após a retomada do MCMV. Critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda, salas para biblioteca, entre outros, foram considerados. Os projetos foram enviados pelos governos estaduais e prefeituras e por construtoras.

O estado do Pará tem 13.608 Unidades Habitacionais selecionadas para a Faixa 1 do Novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Voltadas para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640 em valores atuais), as residências vão contemplar 39 municípios do estado.

A capital do estado, Belém, concentra a maior parte das novas moradias no estado. São 2.024 unidades. Outros cinco municípios com mais de mil residências previstas no Pará são Ananindeua (1.588), Marabá (1.500), Santarém (1.462) e Parauapebas (1.100). Confira a lista completa, divulgada no Diário Oficial da União.

VEJA LISTA DOS MUNICÍPIOS PARAENSES CONTEMPLADOS

Fonte: Jornal Folha do Progresso

