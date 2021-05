Identificado as vitimas de gravíssimo acidente na BR 163 em Castelo de Sonhos

(Foto:Reprodução WhatsApp) – Um casal de moradores da cidade de Guarantã do Norte no Mato Grosso,seguia em uma camioneta S10 quando se envolveu em acidente , na Br 163 em Castelo de Sonhos no Pará.

Um gravíssimo acidente que ocorreu por volta das 5 horas da manhã do último sábado (8), aproximadamente a cerca de 10 km do distrito de castelo de sonho , município de Altamira- PA, o veiculo seguia sentido Novo Progresso, as vitimas são moradores da cidade de Guarantã do Norte( MT).

Conforme publicou o portal oterritorio.com.br, as vitímas identificadas são;Delcino Ferreira dos Santos de 63 anos e Leidiony de Souza Fontenellis de 43 anos estavam em uma caminhonete S10 de cor preta quando veio a colidir com uma carreta Mercedes Benz, os dois vieram a óbito no local.

Ainda segundo informações o casal estava seguindo viagem para Itaituba no Estado do Pará.

Eles foram sepultados no cemitério Municipal de Guarantã do Norte por volta das 15 horas do último domingo(9).

Por:Jornal Folha do Progresso com oterritorio.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...