Novo Progresso – Macarrão faz grande carreata e propõe ‘gestão de eficiência’ para o Trabalho não Parar

(Foto:Redes Sociais) – As ruas de Novo Progresso receberam nesta sexta-feira(23), pela primeira vez, nesta eleição, a Carreata do Macarrão (PL) e Nego do Bento (PROS) movimento criado pela coligação “O Trabalho não Pode Parar” levou milhares de pessoas às ruas. A coordenação avalia que é “a maior carreata da história de Novo Progresso, com a participação de mais de 600 veículos” de apoiadores.

O candidato reforçou a mensagem de que uma “gestão de eficiência” é baseada em propostas simples, eficientes e sem corrupção, para transformar Novo Progresso na melhor para se viver e investir. “Para isso não adianta buscar soluções demoradas, é preciso atitudes urgentes que sejam aplicadas para que o trabalho não pare já nos primeiros dias de 2021”, afirmou, referindo-se as ações que desenvolverá nos setores de Saúde, Educação, obras e outros. “Estamos aqui concluindo mais uma carreata de sucesso”. “Vamos em frente, o trabalho não vai parar , de mãos limpas, lutando por um Novo Progresso melhor pra você!”, conclui Macarrão.

O candidato a vice-prefeito Nego do Bento também participou, além do Deputado Estadual Hilton Aguiar, que destacou o grande número de pessoas participando e manifestando apoio. “Quando o povo quer não tem jeito. Isso fica claro em cada gesto. Em cada ação. Vamos juntos, com Macarrão e Nego do Bento pra ter Novo Progresso pra você”, finaliza Aguiar.

A carreata percorreu alguns bairros da cidade, saindo da perimetral da BR-163, no bairro Canaã, passando pelo perímetro urbano da rodovia BR 163 , Bairro Vista Alegre Jardim América, São Marcos, Pires de Lima, Jardim Planalto até o Bairro Santa Luzia onde realizou comício.

