Internautas criticam namoro de menina de 12 anos com rapaz de 19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O vídeo de Rafa e Pietro falando sobre o relacionamento viralizou e muitas pessoas estão criticando na internet o fato de um homem de 19 anos namorar uma menina de 12. Diversos usuários do Twitter estão dizendo que a relação é problemática pelo fato de a menina ser muito jovem e argumentam que isso não é um namoro, mas um caso de pedofilia. Segundo a legislação brasileira, é crime uma pessoa adulta ter relações sexuais com alguém menor de 14 anos.

Os dois ainda disseram que não vão mais postar vídeos como o selinho. Eles contaram que foram aconselhados pelos pais a não exporem mais a intimidade e concordaram que isso era o melhor a se fazer. O perfil no TikTok continua no ar e segue sendo atualizado. O vídeo mais recente foi postado na noite do último domingo (25).

A menina e o namorado Pietro possuem uma conta no TikTok, na qual postam desafios, coreografias e dublagens, e já têm mais de 1 milhão de seguidores. Em um dos vídeos, eles deram um selinho e os seguidores começaram a questionar se os dois são um casal. Após isso, fizeram um novo post para sanar as dúvidas.

You May Also Like