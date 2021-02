NOVO PROGRESSO – Policia Militar prende homem acusado comercio de drogas no bairro Juscelandia

(foto:Divulgação Policia) – Segundo informações levantadas por nossa reportagem, na noite do dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 22h00min, uma guarnição da Policia Militar que estava em rondas de rotina em via pública neste município, no Bairro Juscelândia, avistaram três pessoas em atitude suspeita em frente a uma residência; o qual um dos suspeitos correu para dentro da residência ao avistar a guarnição da polícia militar, momento em que o policiamento realizou a abordagem nas outras duas pessoas que estavam em frente a residência, o qual tempo depois foi solicitado para que o homem que havia corrido, o qual seria proprietário da residência saísse.

Que os policias militares localizaram com um dos suspeitos a quantia de 05 (cinco) pedras de crack, o qual informou aos policiais que havia comprado do homem que havia corrido para dentro da residência, com a confirmação de um flagrante de tráfico de drogas no local, foi realizada uma averiguação no interior da residência, sendo localizado com o acusado a quantia de R$ 766,00 reais em espécie, o qual o acusado confessou a pratica do comercio de entorpecente, mostrando onde estava o restante da droga, que estava enterrada no quintal da residência dentro um pote, que guardava uma pedra de crack grande, quebrada em alguns pedaços menores ( o entorpecente ainda não havia sido pesada no momento).

O policiamento militar apresentou todos os envolvidos na delegacia de policia civil de Novo Progresso, junto ao material apreendido, o qual até o final desta reportagem estava sendo lavrado o flagrante por tráfico de drogas, contra o proprietário da residência, sendo identificado apenas como “Osvaldo”.

Reportagem: Jailson Rosa Para o Jornal Folha do Progresso

