Diretoria da Aguas de Novo Progresso visita prefeito e promete investimentos para melhorias no sistema em Novo Progresso

(Foto:Divulgação rede social)- Em visita ao gabinete do prefeito municipal de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill, nesta terça-feira (16.02), os representantes da Águas de Novo Progresso, gerente de operações, Diogo Gasparin e o coordenador regional Iury Kols, reforçaram o compromisso da empresa em melhorar cada vez mais os serviços oferecidos aos moradores. Eles apresentaram ao prefeito Gelson Dill, os investimentos que serão realizados ao longo da gestão da concessionária no sistema de abastecimento de água neste ano, com um plano operacional focado em resultados e, principalmente, pautado na meta de contribuir para o crescimento econômico, social e ambiental do município.

