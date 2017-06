Benefícios da água tratada para a saúde pública é tema de palestra para agentes de saúde e endemias de Novo Progresso

Profissionais da área da saúde de Novo Progresso participaram na última semana de uma palestra sobre a importância dos serviços de saneamento básico, abordando principalmente os benefícios do acesso à agua tratada para a população.

O encontro, realizado pela Águas de Novo Progresso em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, contou com a presença de 80 agentes de saúde e endemias que se reuniram na Câmara Municipal de Vereadores para a capacitação.

A iniciativa faz parte de um programa de orientação e aproximação com a comunidade, visando reduzir o índice de doenças de veiculação hídrica por meio da adesão e utilização correta do serviço de água tratada disponível. Entre os assuntos abordados estavam consumo consciente, sistema de tratamento de água, controle da qualidade da água distribuída, limpeza da caixa-d’água e hidrômetros.

Os profissionais conheceram o rígido controle que garante a qualidade e a potabilidade da água que abastece o município, as amostras são analisadas em laboratório para garantir que a água fornecida para a população atende todas as exigências do Ministério da Saúde.

Para a coordenadora do programa de agentes comunitários de saúde, Joana Andreia de Moraes Vieira, a palestra tem uma grande importância para os profissionais que estão diariamente visitando a população e são questionados com frequência sobre o trabalho que é desenvolvido pela concessionária. “As informações que foram repassadas são valiosas aos profissionais, já que a saúde está ligada diretamente com o tratamento adequado de água. Havia muitas dúvidas e todas foram esclarecidas. Com todas essas informações será possível orientar corretamente a população sobre o valor da água tratada para a saúde pública”, finalizou.

Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pela Águas de Novo Progresso acesse www.aguasdenovoprogresso.com.br ou ligue (93) 3528-2958.

Assessoria de Comunicação

Nascentes do Xingu

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...