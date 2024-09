Novo Progresso tem semana histórica com fumaça encobrindo a cidade;aeronaves tem dificuldades para pouso e decolagem

Centro de Novo Progresso-PÁ – (Foto:Jornal Folha do Progresso) – Moradores reclamam e enfrentam dificuldades para respirar

Leia também:Mancha de fogo encobre mais de 500 km de extensão da Amazônia

Durante toda semana a cidade de Novo Progresso foi tomada por uma densa camada de fumaça e poeira, dificultando a respiração dos moradores e até a visibilidade. Neste domingo 1 de setembro de 2024, a fumaça continua intensa a cidade está encoberta pela fumaça o sol tem dificuldade, a manhã parece noite veículos trafegam de farol acesso, está praticamente impossível enxergar a cidade, a população está tensa sem saber a quem recorrer, enfrentando dificuldades para respirar. Pilotos relatam a dificuldade para pouso e decolagem, os que se ariscam usam comunicação com radares e equipamentos para navegação.

Leia Também>Avião que decolou de Novo Progresso faz pouso forçado em Santarém após sofrer pane

O Brasil registrou mais de 109 mil focos de incêndio, em 2024, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Pará lidera, com três municípios, o ranking das cidades brasileiras mais afetadas nas últimas 48 horas: São Félix do Xingu (306 focos), Altamira (258 focos) e Novo Progresso (244 focos). O Estado é o segundo mais afetado, atrás do Mato Grosso, e à frente do Amazonas e do Mato Grosso do Sul.

Dados do Inpe também mostram que, desde janeiro, a Amazônia registrou mais de 61 mil focos de incêndio

Assista ao vídeo

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2024/18:28:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...