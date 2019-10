Novo Progresso teve 3.708 focos de incêndio no mês de Setembro

Foco de incêndio em Novo Pr0gress0 (Foto:Jornal Folha do Progresso) – Segundo o INPE [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] , o estado do Pará, lidera, todos os anos, o número de focos em seus municípios. Em especial os com maiores extensão como Altamira, o maior município do Brasil e o terceiro do mundo, em extensão territorial.

Os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), aponta o estado do Pará conforme as imagens de satélite, como líder em focos de incêndio – segundo INPE liderança entra no 13º ano. O estado passou a aparecer no primeiro lugar em 2006, quando ultrapassou o Mato Grosso.

Até o dia 29 de setembro de 2019, divulgou o G1, que foram registrados 19.487 focos de queimadas no bioma Amazônia, de acordo com o sistema de monitoramento de focos ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado do Pará liderou. Em dados do INPE de Setembro outra vez o estado do Pará liderou os focos de incêndio, em São Félix do Xingu foi detectado 26.540 focos seguido por Altamira com 10.948 focos e Santana do Araguaia com 10.514 focos, Novo Progresso ficou em 6º na lista com 3.708 focos . O sistema tem atualização diária.

Dia do Fogo

‘No Dia do Fogo , foi detectado focos em áreas protegidas, indígenas, urbanas, florestas, pastagens, agricultura entre outros’.

Os Municipios de Novo Progresso e Altamira lideraram com números alarmantes de incêndios no dia 10 de Agosto de 2019, o Dia do Fogo.

O Sistema de monitoramento de Queimadas e incêndios Florestais do Estado do Pará elaborado dois dias após do dia do fogo (em 12 de Agosto de 2019), apontou em Novo Progresso 327 focos de incêndio no “Dia do Fogo”, perdendo para o vizinho município de Altamira que liderou com 431. Aumento de 300% em comparação com 2018.



Veja os Municípios que mais queimaram no Pará em Setembro:

São Félix do Xingu: 26.540 focos

Altamira: 10.948 focos

Santana do Araguaia: 10.514 focos

Cumaru do Norte: 8.566 focos

Santa Maria das Barreiras: 6.942 focos

Novo Progresso: 3.708 focos

Conceição do Araguaia: 2.793 focos

Marabá: 2.689 focos

Itaituba: 2.657 focos

Oriximiná: 2.245 focos

