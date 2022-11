Acusado de matar Radialista & DJ Marcio Araújo após recusar pedido de música, é preso em Castelo de Sonhos.

Radialista & DJ Marcio Araujo foi morto após recusar pedido de música em Castelo de Sonhos. (Foto:Reprodução)



Acusado de matar o radialista Márcio Araujo em Castelo de Sonhos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022, pela Guarnição da Polícia Militar de Castelo de Sonhos.

Márcio Araújo foi vítima de esfaqueamento no início da noite de domingo e veio a óbito logo em seguida. Márcio também era DJ e tocava no momento do esfaqueamento.

O radialista e DJ Márcio Araújo, foi esfaqueado e morto durante uma festa na prainha do Curuá, no distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira, sudoeste do Pará, no último domingo (13). Segundo testemunhas, a vítima, que trabalhava como DJ, não teria atendido a um pedido de música feito pelo criminoso, frequentador do evento.

Pessoas que presenciaram o crime informaram que após Márcio se negar a colocar a música, vítima e suspeito começaram a discutir. Foi nesse momento que um golpe de faca foi desferido contra Márcio.

De acordo com moradores do distrito, o DJ tocava toda semana no local e tinha uma agenda lotada. Márcio também atuava como radialista na cidade há mais de 20 anos e recentemente trabalhava na 103.5 Regional FM.

Na manhã desta segunda-feira (14), o principal suspeito de cometer o crime, foi preso (não teve nome divulgado)



Segundo informações, a motivação do crime seria porque Márcio não teria atendido o pedido musical do acusado.

O acusado se encontra preso e está a disposição da justiça. A polícia segue investigando o caso.

