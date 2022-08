Veterinária bate em anta, capota carro e morre na BR-163 – (Foto: Só Notícias)

A veterinária e servidora da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Érica Fernanda Fernandes, 33, morreu após atropelar uma anta e capotar, na madrugada desta segunda-feira (8), na BR-163, em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá). Além da condutora havia uma passageira no veículo que sofreu somente ferimentos leves.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Concessionária Rota do Oeste, equipe de resgate junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência por volta da 1h23, no km 775.

Ao chegar no local, o fato foi constatado que além do acidente, havia uma pessoa gravemente ferida. A condutora perdeu o controle do veículo e capotou após atropelar um anta.

Érica foi encaminha em estado grave para o Hospital de Sorriso, mas acabou não resistindo os ferimentos e foi a óbito. A passageira sofreu somente ferimentos leves e também recebeu atendimento médico.

Em nota, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde lamentou a morte de Érica, que era médica veterinária da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desde Julho de 2021. Ela voltava de São Paulo (SP), onde fazia uma pós-graduação, no momento do acidente.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-MT) também lamentou a morte. “O CRMV-MT externa com pesar suas condolências e se solidariza com os familiares e amigos de Érica neste momento de dor”, diz a nota.

“É com grande pesar que a Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebe a notícia do falecimento, na madrugada desta segunda-feira (08), da médica veterinária Érica Fernanda de Jesus Fernandes.

Érica tinha 33 anos, era servidora municipal comissionada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente desde julho de 2021, atuando na Unidade Permanente de Castração (UPC).

Ela voltava de uma pós-graduação em São Paulo quando sofreu um acidente no km 577 da BR-163, em Sorriso, foi socorrida, encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Com ela estava outra acompanhante, também encaminhada à unidade hospitalar.

Como única médica veterinária da UPC, Érica atuou diretamente na castração de mais de 480 cães e gatos e era apaixonada pela causa animal. Ela era entusiasmada pelo projeto, teve papel importante para que a unidade iniciasse os atendimentos em dezembro de 2021, e tinha como propósito aumentar cada vez mais o número de animais castrados mensalmente pela UPC.

Por conta deste trágico acidente, a unidade de castração permanecerá sem atendimento até a contratação de um novo profissional.

Aos familiares e amigos estendemos os sentimentos de solidariedade, serenidade e conforto neste momento de tristeza, saudade e dor.

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde decreta luto oficial de três dias, conforme Decreto Municipal n° 6.011/2022.”

