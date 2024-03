O marketing das apostas esportivas

(Foto:pexels) – O mercado das apostas esportivas é muito competitivo, levando as empresas a aplicar estratégias de marketing cada vez mais abrangentes

Atualmente, com a enorme variedade de plataformas de apostas esportivas e com a competitividade desse mercado, as empresas têm de desenvolver e implementar estratégias de marketing para atrair e para fidelizar os seus clientes.

As apostas desportivas estão mais populares do que nunca. É um mercado em constante desenvolvimento e expansão. Nos últimos anos, cada vez mais países estão legalizando as apostas desportivas, resultando num aumento significativo de apostadores em todo o mundo.

As plataformas têm de conseguir alcançar seu público-alvo e proporcionar-lhes valor, oferecendo probabilidades competitivas, especialmente em esportes populares como futebol, basquete e rugby.

Algumas das estratégias de marketing mais frequentemente utilizadas pelas plataformas de casino mais famosas são:

– Bônus e promoções – As plataformas apostam em dar bônus de boas vindas no Brasil e realizar promoções, tanto para jogadores novos como para clientes já fidelizados. Isto ajuda os utilizadores a permanecer fiéis a determinada plataforma;

– Criar blogs e podcasts – A plataforma deve conseguir que seus apostadores esportivos-alvo vejam que tem bastante conhecimento sobre determinado esporte. Os fãs de esportes costumam ouvir seus podcasts favoritos e provavelmente comprarão produtos anunciados nesses podcasts. Criar blogs e podcasts é uma forma natural de interagir com seu público-alvo no marketing de conteúdo;

– Classificação nos motores de busca – Os mecanismos de busca, como o Google, ainda recebem milhões de pedidos de pesquisa diariamente. Um site de apostas esportivas bem classificado pode gerar muitas vendas a partir de pesquisas e atrair clientes. Para criar uma boa posição nos motores de busca, é fundamental melhorar consistentemente a estratégia de SEO de seu portal. O aspecto mais importante de apostar em SEO é escrever conteúdo altamente informativo e relevante. Acompanhe o mercado de apostas esportivas, acompanhe as tendências dos diversos eventos esportivos e envolva seu público;

– Realizar publicidade programática – Este tipo de publicidade consiste em uma técnica dinâmica de exibição de anúncios em sites e aplicativos. Por meio de uma campanha publicitária programática, é possível otimizar o visual e a mensagem de um anúncio de acordo com os potenciais clientes. Esta é uma forma importante de alcançar novos clientes;

– Aprimorar a estratégia de marketing em mídias sociais – A mídia social tem-se tornado um canal viável para qualquer tipo de estratégia de marketing. A indústria do desporto não é exceção, pois sempre vemos equipas desportivas e jogadores interagirem com os seus fãs nos mídia sociais, como o Twitter ou Instagram. Por esta razão, o mercado de apostas desportivas também está muito dedicado ao impacto do marketing nas redes sociais. Ao aprimorar a estratégia nos mídia sociais, as plataformas conseguem construir fidelidade à marca, reconhecimento e credibilidade da marca, especialmente se criarem conteúdo envolvente de forma consistente. É importante definir corretamente o público-alvo, escolhendo pessoas cujos interesses estão no nicho esportivo da plataforma;

– Publicidade paga – Esta é uma estratégia de marketing tradicional que tem se mostrado eficaz para aumentar a visibilidade de uma plataforma. Pode ser utilizada em conjunto com o crescimento orgânico, para construir seguidores fiéis;

– Utilizar marketing de influência – O marketing de influenciadores e está transformando o cenário do mundo das apostas esportivas. Uma plataforma de apostas esportivas pode entrar em contato com um criador de conteúdo esportivo ou com um podcast esportivo confiável. Dessa forma, um especialista em esportes de confiança divulgará a plataforma, o que a ajudará a atingir seu público-alvo. Além de aumentar diretamente o conhecimento da marca, também acabará por direcionar o tráfego orgânico para a plataforma;

– Utilizar estratégias tradicionais de marketing – O marketing tradicional ainda ocupa um lugar na estratégia de marketing de apostas esportivas. Isto acontece, por exemplo, com o marketing no local, onde é possível avaliar diretamente os interesses dos clientes potenciais em fazer uma aposta em um evento esportivo específico. Estádios e bares esportivos são as duas áreas de marketing mais populares para apostas esportivas, especialmente porque são preenchidos por fãs de ambos os times ou jogadores;

– Marketing por e-mail – Este tipo de marketing é sempre uma estratégia importante também. Algumas ferramentas como Mailchimp ou Omnisend permitem segmentar clientes com base em interesses e personalizar suas mensagens para uma abordagem personalizada. Os operadores de apostas esportivas podem utilizar esses aplicativos de marketing por e-mail para alcançar novos apostadores;

De acordo com o portal Statista, o mercado de apostas desportivas online deverá atingir 42,5 mil milhões de dólares em 2023 e crescer para 61,7 mil milhões de dólares em 2027, no caso das apostas esportivas online. É esperado que o número de apostadores esportivos online chegue aos 174 milhões em 2027.

Assim, há vários anos que as apostas esportivas são um mercado com um grande potencial de novos clientes, e, por isso, as plataformas apostam em dinamizar estratégias de marca cada vez mais diferenciadas, para se sobreporem a seus concorrentes.

Fonte: lordeloalvaro01@gmail.com

