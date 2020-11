“O que queremos?” Perguntas sobre mundo pós pandemia norteiam Semana da Inovação 2020

Evento será realizado entre os dias 16 e 19 de novembro; inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para a sexta edição da Semana da Inovação 2020, evento que será realizado entre os dias 16 e 19 de novembro, de forma virtual, com mais de 200 horas de conteúdo. Neste ano, o primeiro dia do evento focará em reunir reflexões para as três perguntas: “O que queremos deixar para trás após esse choque? O que queremos manter? O que queremos fazer diferente?”.

Para as mais de 200 horas de programação divididas em quatro dias, os organizadores contam com aproximadamente 150 palestrantes que vão ministrar oficinas, mesas redondas, palestras, cursos, sessões on-demand e outras atrações.

Realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Ministério da Economia, do Tribunal de Contas da União (TCU), e da Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (Flacso), a Semana conta com o apoio e a participação de diversas instituições do governo federal, além de organismos internacionais, grupos da sociedade civil e representantes do setor privado.

A definição conceitual da Semana trata da exploração do “entrelugar” – um espaço de transição entre o passado e futuro na governança pública. “Neste espaço somos desafiados tanto por antigas questões que permanecem – fome, pobreza, violência – quanto por novas questões que emergem – futuro do trabalho à distância, ética da tecnologia, equilíbrio entre economia e saúde”, explica a Enap. Interessados podem fazer a inscrição no site da Semana de Inovação 2020.

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil Com Foto



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...