Descubra o que significa uma pessoa conseguir enrolar a língua – Foto: Getty Images/iStockphoto/ND

Conseguir enrolar a língua em formato de U é uma habilidade que apenas algumas pessoas possuem. De acordo com estudos, cerca de 70% da população mundial consegue realizar essa ação. Entenda o que a psicologia diz sobre a habilidade.

De acordo com a Pesquisa Fapesp, “a característica é determinada por um gene, abreviado como T, de maneira que os portadores da forma homozigota dominante (TT) enrolam a língua e os recessivos (tt), não. O interessante acontece com quem tem as duas formas do gene, os heterozigotos (Tt): alguns conseguem e outros não”.

O que significa uma pessoa conseguir enrolar a língua?

Segundo a psicologia, conseguir enrolar a língua, em formato de “U” ou em trevo, pode estar relacionado à criatividade, extroversão e introspecção.

Movimentos com a língua e seus significados:

Formar um trevo com a língua: apenas uma pequena porcentagem da população consegue. Está associado a improviso, mente ágil e extroversão. Segundo a psicologia, essas pessoas se destacam socialmente, adaptando-se rapidamente às mudanças;

Curvar a língua em “U”: mais flexibilidade muscular. Segundo a psicologia, está relacionado a mentes criativas e introspectivas. Indica tendência para reflexão profunda e análise de conflitos internos.

Fonte: Leandra da Luz – Florianópolis e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/15:07:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...