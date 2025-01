Obra particular sendo construída em terreno do município de Itaituba | PA

(Foto: Reprodução) – Uma obra que vem chamando a atenção em Itaituba é a que está sendo erguida na Travessa Justo Chermont, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, antigo GLOBO NO AR

Uma obra que vem chamando a atenção em Itaituba é a que está sendo erguida na Travessa Justo Chermont, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, antigo GLOBO NO AR. No Cartório de Registro de imóveis, o imóvel está registrado com a Matricula nº 17.416, ainda em nome da Prefeitura Municipal de Itaituba.

Porém, está sendo construído um ponto comercial particular, inclusive autorizado pela Secretaria Municipal de Tributos e Arrecadação, projeto assinado pelo engenheiro JOSÉ ALCIR OLIVEIRA JÚNIOR, conforme placa fixada em frente a obra. Engenheiro Responsável JOSE ALCIR OLICVEIRA DA SILVA JÚNIOR – engenheiro Civil: 151525739-8 PA.

Área de Construção: 663,65m2 e Tipo de Obra: Comercial. Quanto ao ART, não consta na Placa, assim como também não consta nenhuma placa de autorização da SEMAT para a construção da obra.

Segundo obtemos informações, ali será um ponto de loteria, mas tem quem diga que será uma clínica de olhos.

Este imóvel, foi autorizado pela Câmara Municipal de Itaituba para ser vendido pelo município, porém, até o momento não consta para quem foi vendido, pois na matricula de registro do referido imóvel no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba, continua em nome do Município, não havendo nenhum registro ou averbação na matricula da venda ou doação do terreno.

Por este motivo, a surpresa porque está sendo construída sob o terreno público um ponto comercial particular?. Para a obra ser autorizada, expedido o Alvará de construção pela SEMAT teria que alguém ter requerido na Prefeitura e até agora não se sabe de quem é a obra, como também quem comprou o terreno da Prefeitura.

Fonte: Jeferson Miranda – Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/01/2025/15:02:10

