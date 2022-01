Atirador dispara contra clientes de bar lotado em Altamira

Vários populares cercaram a cena do crime, em Altamira. (Foto:Reprodução/ Redes Sociais)

Um homem ainda não identificado fez vários disparos em direção às duas vítimas que bebiam no estabelecimento

Um homem ainda não identificado fez vários disparos em direção a um bar localizado no bairro Mutirão, em Altamira, no final da noite da última quarta-feira (26). Duas pessoas foram atingidas, uma delas morreu e a outra ficou gravemente ferida. As informações são de Tacio Torres

De acordo com informações da Polícia civil, as duas vítimas estavam bebiam no bar quando o criminoso apareceu e sacou uma pistola, disparando diversas vezes contra os alvos. O atirador fugiu em uma motocicleta que o esperava em frente ao bar, na direção da BR-230 (Transamazônica).

As vítimas, identificadas como Webert Vinícius e Anselmo Campelo Santos, foram atingidas por vários tiros e levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento da região. Anselmo Santos não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada no setor de urgência. Webert Queiroz foi transferido para o Hospital Regional da Transamazônica, onde segue internado em estado grave.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Altamira, que tenta identificar o autor do crime e a motivação do atentado. Além do atirador, a PC tenta encontrar o condutor da moto que deu fuga para o criminoso.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos suspeitos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop), no telefone 190. Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.

