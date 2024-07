Oito municípios do Pará estão na lista dos 20 piores do País no relatório de Progresso Social

(Foto: Reprodução)- Pesquisa mostra Brasil com IPS em 61.83, e o Estado, entre os piores apurados – média de 41.00 em escala que chega a 100.

No início de julho, foi lançado o primeiro relatório do Índice de Progresso Social (IPS), relativo apenas ao Brasil. A pesquisa e tabulação dos dados foram feitas pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), em parceria com a Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento e o Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative.

No português claro: enquanto a pesquisa aponta que o País está com o IPS em 61.83, oito municípios paraenses repousam placidamente entre os piores apurados, com pontuações, em média, de 41.00 de IPS, em uma escala que chega a 100.

Entre os 20 piores

O IPS Brasil 2024 apresenta dados dos 5.570 municípios dos 26 Estados e Distrito Federal. De uma forma geral, o Pará é o que tem menor índice médio, como 53,20, e o que apresenta oito entre os 20 municípios com o pior índice. O restante da lista são unidades de Roraima, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão e Acre, todos Estados da Amazônia Legal.

Ruins de notas

Entre os 20 municípios com menores pontuações, os oito no Pará são Trairão (com IPS de 38.69), em terceiro na lista; Bannach (38.89), o quarto; Jacareacanga (38.92), em quinto; Cumaru do Norte (40.64), em sexto; Pacajá (40.70), em sétimo; Uruará (41.26), em oitavo; Portel (42.23), em nono; e Anapu (42.30), em 11º, todos eles bem abaixo do IPS 56,91 de Canaã dos Carajás, o de melhor índice entre os municípios paraenses, excetuando a capital, Belém.

Pelas notas obtidas por esses municípios, se observa que eles têm problemas sérios com Segurança Pessoal, com os menores índices apurados, e com Acesso à Educação Superior. Por outro lado, mesmo com os problemas pelos quais passam, o segmento de Moradia, Saúde e Inclusão Social nesses locais teve notas razoáveis e mais altas.

Veja os piores

A população estimada nos oito piores municípios do Pará avaliados pelo levantamento supera a casa dos 230 mil habitantes, segundo os dados disponibilizados pelo IBGE. Nesses municípios, o Índice de Desenvolvimento Humano vai de baixo a muito baixo, conforme informações do PNUD.

Trairão – Município da região sudoeste do Pará, foi fundado em 1993, sendo desmembrado, assim como Jacareacanga, de Itaituba. Ocupa a posição 5568º entre os 5570 municípios brasileiros. Pela apuração do IPS Brasil, Trairão só teve notas de Relativamente Neutro e Relativamente Fraco. Teve maior pontuação em Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, com 69,56; e pior em Acesso à Educação Superior, com 21,97.

IDH (PNUD/2010): 0,562 – baixo

População total (IBGE/2020): 19 168 hab

Bannach – Fundado em 1997, pertence à região do sudeste paraense e à microrregião de São Félix do Xingu. Ocupa a posição 5567º de 5570. Na apuração, na qual a maioria das notas são Relativamente Neutro e Relativamente Fraco, surge com um ponto considerado Relativamente Forte, que traz a maior nota em Saúde e bem-estar, com 66,82. Já a pior é em Segurança Pessoal, com 11,61.

IDH (PNUD/2010: 0,594 – baixo

População total (IBGE/2020): 4 031 hab

Jacareacanga – Extremo sudoeste do Estado, criado, inicialmente, como Distrito de Itaituba, pela Lei estadual nº 2460, em 1961. Emancipou-se em 1991, pela Lei estadual nº 5691. Ocupa a posição 5566º em 5570. A única nota de Relativamente Forte de Jacareacanga é em Saúde e bem-estar, com 70,78; e a mais baixa é em Acesso à Educação Superior, com 14,33.

IDH (PNUD/2010): 0,505 – baixo

População total (IBGE em 2022) é de 24 042 hab

Cumaru do Norte – Região sul do Pará, foi desmembrado de Ourilândia do Norte, em 1991, muito por conta da atividade garimpeira. Ocupa a posição no IPS de 5565º em 5570. A localidade só tem notas Relativamente Neutro e Relativamente Fraco. A melhor pontuação está em Inclusão Social, com 73,44; e a pior, em Qualidade do Meio Ambiente, com 15,99.

IDH (PNUD/2010): 0,55 – baixo

População total (IBGE em 2022): 13. 761 hab

Pacajá – Criado em 1988, fica localizado no sudoeste do Pará, entre Tucuruí, Baião, Novo Repartimento, Portel e Anapu. Ocupa a posição no IPS 5564º em 5570. Só tem notas Relativamente Neutro e Relativamente Fraco, sendo a maior em Moradia, com 63,91, e a pior em Acesso à Educação Superior, com 16,99.

IDH (PNUD/2010): 0,515 – baixo

População total (IBGE em 2022): 46 383 hab

Uruará – Era um pequeno povoado que surgiu nos anos 1970, depois, foi elevado ao status Distrito de Prainha em 1984 e em 1989 obteve a autonomia municipal. Fica na região sudoeste do Pará, microrregião de Altamira. Na listagem, ocupa a posição 5563º de 5570. Também só obteve notas Relativamente Neutro e Relativamente Fraco, sendo a maior em Moradia, com 62,74; e a menor em Segurança Pessoal, com 23,74.

IDH (PNUD/2010): 0,589 – baixo

População total (IBGE em 2022): 45 395 hab.

Portel – Arquipélago do Marajó, microrregião de Portel. Segundo alguns historiadores, as origens do futuro município remontam à metade do Século XVII, quando o Padre Antônio Vieira fundou no local a Aldeia de Arucará. Na listagem, ocupa a posição 5562º de 5570. Portel obteve um índice Relativamente Forte em Direitos Individuais, com 42,94 pontos, os outros seguem os parceiros paraenses em Relativamente Neutro e Relativamente Fraco. A menor nota de Portel é em Liberdades Individuais e de Escolhas, com 13,82.

IDH (PNUD/2010): 0,483 – muito baixo

População total (IBGE em 2022): 62.945 hab

Anapu – Criado em 28 de dezembro de 1995 e desmembrado de Pacajá e Senador José Porfírio. Fica na área da Rodovia Transamazônica e ficou conhecido em todo o mundo por ter sido o local de assassinato da freira Dorothy Stang, em 2005. Na listagem dos municípios, ocupa a posição 5560º de 5570. O município tem um índice Relativamente Forte em Inclusão Social, com 78,19. Os outros seguem iguais aos seus pares no Pará. A pior nota desse município é, sem qualquer surpresa, em Segurança Pessoal, com 8,15, sendo essa a menor nota obtida entre os oito municípios paraenses, entre os piores colocados no Brasil inteiro.

IDH (PNUD/2010): 0,548 – baixo

População (IBGE em 2020): 28.607 hab

