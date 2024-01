Ônibus pega fogo em Ananindeua na manhã desta quarta-feira

Veículo foi totalmente consumido pelas chamas, mas ninguém ficou ferido.

Um ônibus pegou fogo no município de Ananindeua, na manhã desta quarta-feira (17). O veículo foi totalmente consumido pelas chamas e ficou totalmente destruído. O veículo pego fogo na estrada da Providência.

Sobre essa ocorrência, o Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que foi realizado o combate às chamas e que não há vítimas. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o ônibus foi parcialmente destruído pelas chamas, que também atingiram o teto de uma loja. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa que foi acionada, via Ciop, por volta das 7 horas desta quarta-feira, sobre um incêndio em ônibus da linha Distrito Industrial-Cidade Nova, da empresa Transporte Barata, na avenida Rotary, próximo à travessa WE 41, na Cidade Nova.

Duas equipes de agentes da Semutran estiveram no local para orientar o trânsito e garantir a segurança no local, enquanto o Corpo de Bombeiros faziao combate às chamas que consumiam o ônibus. Não houve feridos.

A ocorrência foi registrada na Seccional de Polícia Civil da Cidade Nova para fins de perícia técnica e apuração da causa do incêndio. A suspeita da origem do incêndio é de que tenha ocorrido um curto-circuito na parte elétrica do veículo.

A Semutran informou ainda que detectou que o veículo apresenta vistoria e licenciamento em dia. Mas solicitou à empresa, responsável pelo transporte, um cronograma de manutenção preventiva da frota de ônibus, bem como a imediata substituição de veículo para dar continuidade ao atendimento de passageiros no respectivo itinerário.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/13:50:17

