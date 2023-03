Ônibus que saiu de Altamira com destino a Belém colide com carreta na PA 256

(Foto:Reprodução) – Um ônibus que saiu de Altamira (Sudoeste) com destino a Belém se envolveu em um acidente na PA 256, próximo a cidade de Moju, Nordeste do Pará. As imagens são fortes e mostram várias pessoas socorrendo os passageiros do ônibus, entre eles, um bebê de colo, que nas imagens, parece bem.

O acidente teria acontecido por volta das 05 da manhã de domingo (12), na PA 256, entre Tailândia e Moju, região Nordeste do Pará. De acordo com a empresa, o ônibus saiu de Altamira na noite de sábado (11), às 17h e seguia para Belém, onde deveria chegar por volta das 07h da manhã.

Nós entramos em contato com a empresa dona do ônibus, e segundo a pessoa que nos atendeu, 23 passageiros estavam no veículo no momento do acidente. O veículo circulava pela rodovia estadual quando colidiu com uma carreta estacionada em parte da via.

De acordo com a atendente da empresa de ônibus, o motorista foi a única pessoa que apresentou ferimentos. Mas ele foi socorrido e passa bem. Outros passageiros apresentaram escoriações, e após atendimento pelas equipes de socorro, todos foram liberados. Vídeos publicados nas redes sociais mostram como a parte frontal do ônibus ficou após o acidente.

Ainda não há informações oficiais sobre a situação em que a carreta se encontrava. O Confirma Notícia entrou em contato com a assessoria de comunicação da empresa Ouro e Prata, que respondeu através de nota:

“A Viação Ouro e Prata informa a ocorrência de acidente com ônibus que fazia a linha Altamira-Belém, restando levemente ferido o condutor. Os passageiros foram conduzidos ao destino e o motorista liberado após atendimento. As causas serão apuradas pelas autoridades competentes.”

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/10:07:16 com informações do confirmanoticia

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...