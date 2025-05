Operação apreende iPhone banhado ouro avaliado em R$ 70 mil durante buscas em Cuiabá e Várzea Grande

(Foto: Reprodução) – Um celular iPhone banhado a ouro 24 quilates, com valor estimado em mais de R$ 70 mil, foi apreendido pela polícia durante a Operação Falsus Deviatis, deflagrada na manhã desta terça-feira (29) em Cuiabá e Várzea Grande.

O aparelho foi encontrado na residência de um dos alvos da operação, acompanhado de um certificado “gold prime”.

Além disso, as forças de segurança apreenderam carros de luxo (Lamborghini e McLaren), uma grande quantia de dinheiro e eletrônicos no âmbito da operação Falsus Deviatis, que apura o comércio de eletrônicos falsificados e importados de forma clandestina. Uma das empresas investigadas é a FCell.

As investigações tiveram início a partir do encaminhamento de representações fiscais, lavradas pela Receita Federal do Brasil, após a realização de fiscalizações em diversas unidades da rede de comércio de eletrônicos e acessórios. A ação acarretou a apreensão de diversas mercadorias estrangeiras sem comprovação fiscal de origem lícita e de produtos com indícios de falsificação.

No decorrer do inquérito policial, foi apurado que o grupo investigado é composto por três redes de lojas de eletrônicos com forte atuação nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Vídeos divulgados mostram os materiais apreendidos no âmbito da investigação.

Além disso, a Polícia Federal identificou a utilização de pessoas interpostas para a ocultação da propriedade das empresas e do patrimônio obtido em razão da atividade comercial.

A deflagração conta com o apoio da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso que, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), atuará na condução das investigações dos crimes contra a propriedade imaterial e relações de consumo.

Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, contrabando, associação criminosa, lavagem de capitais, contra propriedade de marca e concorrência desleal contra as relações de consumo – produto impróprio para o consumo.

Fonte: olhardireto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/15:32:07

