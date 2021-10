Goianésia do Pará se prepara para escolher novo prefeito

Após o indeferimento do registro da candidatura de Itamar Cardoso do Nascimento, as eleições suplementares serão realizadas para escolher os cargos de prefeito e vice-prefeito do município, no domingo (3).(Foto:

| Reprodução/TRE PA)

Em março deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) determinou novas eleições suplementares no município de Goianésia do Pará, após indeferir o registro de Itamar Cardoso do Nascimento (Avante) ao cargo de prefeito. O TRE-PA considerou que ele não poderia se candidatar por estar inelegível por oito anos.

A eleição que decidirá o novo prefeito e vice-prefeito do município ocorrerá no próximo domingo (3), das 7h às 17h, com quatro cahapas. Concorrem ao cargo de prefeito os seguintes candidatos: Gilmara Paulucio Lacerda (Cidadania), Francisco David Rocha (MDB/Goianésia em um Só Coração), Francisco Eduardo (Solidariedade/ Novos Tempos para Goianésia) e Acácio Barros (Patriota).

Na manhã desta sexta-feira (1º), um grupo de técnicos recebeu orientações sobre a logística de distribuição das urnas. Eles ainda receberam esclarecimentos sobre a transmissão dos dados da votação. De acordo com o TRE, a finalidade é dibulgar o resultado da eleição o mais rápido possível.

O município possui 90 seções eleitorais, distribuídas em 20 locais de votação, sendo seis localizadas em áreas de difícil acesso.

Auditoria

na manhã da sexta-feira, 1º de outubro, na Câmara Municipal de Goianésia do Pará, o teste técnico da filmagem da auditoria da votação eletrônica. Esta é a primeira vez que esse processo de verificação da segurança da urna será realizado em uma votação suplementar no estado.

Na ocasião, foram convocados pelo presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, juiz Marcus Alan Gomes, os (as) representantes dos partidos políticos e coligações além da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público (MP) para acompanharem a simulação do procedimento que será realizado no domingo (3), em paralelo à votação oficial das Eleições Suplementares de Goianésia do Pará.

Fonte:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...