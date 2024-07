Operação conjunta destrói maquinários e causa prejuízo de R$ 8 mi a garimpeiros ilegais na Sararé

Foto: Polícia Federal | Polícia Federal, Ibama, Funai e Gefron estiveram envolvidos na Operação Incursões Sararé.

A Polícia Federal, em conjunto com órgãos do Governo Federal e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), deflagraram a “Operação Incursões Sararé – Aldeia Nambikwara” para combater a extração ilegal de ouro e promover a desocupação da área atingida por garimpeiros, além de apreender maquinários e utensílios que são utilizados na garimpagem ilegal, na Terra Indígena Sararé (região oeste de Mato Grosso).

A ação policial ocorreu neste último final de semana. Os órgãos do Governo Federal que participam da operação são o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) e Fundação Nacional do Índio (Funai).

O objetivo da operação é apoiar a Funai no atendimento aos anseios da população indígena que sofre com a invasão de suas terras e o desmatamento desenfreado de suas matas – o que gera o desequilíbrio ambiental e poluição dos rios que passam pela Terra Indígena.

No decorrer da operação, foram inutilizados 8 pás carregadeiras, 20 motores estacionários/geradores, 3 bombas d’águas e 2 britadeiras, de difícil remoção, que foram encontrados em toda a extensão da Terra Indígena Sararé. O prejuízo estimado ao grupo é de R$ 8 milhões aos criminosos.

Após o encerramento das atividades em campo, as investigações prosseguirão, a fim de identificar os financiadores da atividade ilegal e descapitalizar as organizações criminosas ali presentes, que ao usurparem de ouro de origem ilegal, financiam diretamente a degradação do meio ambiente, dizimam a população indígena na região, poluem os rios que abastecem os municípios, gerando, consequentemente, um enorme dano social, além do desequilíbrio no mercado financeiro.

Os investigados podem responder por Usurpação de bem da União por extrair recursos minerais sem autorização dos órgãos competentes.

