(Foto:Reprodução) – Nesta terça-feira (10), o município de Parauapebas completa 34 de emancipação.

A jovem e bilionária cidade através do prefeito Darci Lermen, anunciou algo inédito no município: fazer o maior churrasco do mundo no aniversário da cidade.

“Nós ao invés de só fazer os shows, este ano nós vamos fazer um grande churrasco na cidade. Nós queremos fazer o maior churrasco do mundo.”, anunciou o prefeito no mês de abril. Serão cerca de 20 toneladas de carne, que vão ser servidos a população. (As informações são do AUGUSTO ALVES).

Para ser o maior churrasco do mundo, Parauapebas tem que ultrapassar a marca do Festival BBQ Mix, que aconteceu em Goiânia-GO em 2020, onde serviram 23 mil porções de carne ao longo de oito horas e entraram para o Guinness Book.

Em vídeo (abaixo), o prefeito de Parauapebas, mostra os preparativos do churrasco.

