Prefeitura de Novo Progresso abre processo seletivo para preencher 430 vagas

(Foto:Reprodução) – A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições legais, torna público, pelo presente Edital conforme a Lei nº 633/2021 e suas posteriores alterações, as normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 430 (quatrocentos e trinta) candidatos para suprir o quadro de pessoal, conforme as necessidades imediatas, em caráter temporário, para atuação e preenchimento em toda esfera municipal tanto na zona urbana quanto na zona rural e cria o cadastro de reservas, com inscrições online abertas no período de 22/11 a 11/12/2024.

Para solicitar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: Instituto Ágata (institutoagata.com.br) – “Área do Candidato”, no período compreendido entre 10h00m horas do dia 22/11/2024 até 23h59m do dia 11/12/2024, preencher ou atualizar o formulário de cadastro eletrônico, e, posteriormente, efetuar sua inscrição seguindo as orientações do sistema.

Para mais informações acesse o EDITAL Nº 001_2024_PMNP

Disponibilizadas (430 Vagas)

Taxa:

*Nível Fundamental Completo e Incompleto: 45,00 R$

*Nível Médio, Técnico: 55,00 R$

*Nível Superior: 65,00 R$

Data importante:

*Inscrições 22/11/2024 à 11/12/2024

