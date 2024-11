Novo Progresso realizará cinco Tribunais do Júri até final do mês

Comarca realiza força-tarefa para dar andamento a processos contra a vida – (Foto:Reprodução)

Vara Criminal de Novo progresso realizará cinco Tribunais do Júri neste mês de novembro de 2024.

A Vara Criminal da Comarca de Novo progresso realizará cinco Tribunais do Júri na segunda quinzena deste mês. A magistrada Soraya Muniz Calixto de Oliveira, junto com a sua equipe da Vara Criminal de Novo progresso, já divulgou as cinco sessões plenárias do Tribunal do Júri neste mês, pondo fim em processos desta natureza. As sessões serão realizadas nas dependência da Câmara Municipal de Novo Progresso-PA.

Veja a lista

Dia 21/11/2024. – Valdinei Rafael Silva Marques

Dia 22/11/2024 – Vanderlei Lopes

Dia 25/11/2024. – JUAREZ HOFFMAN

Dia 26/11/2024- JOSÉ RONSKA

Dia 27/11/2024 – MARLISSON E ERICK (AMBOS PRESOS)

Fonte: Jornal Folha do Progresso com Ascom TJPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/06:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...