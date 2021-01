Mulher é presa suspeita de cultivar maconha dentro de casa no Pará

(Foto:Reprodução) – Uma mulher foi presa, na tarde de segunda-feira (18), suspeita de cultivar pés de maconha em sua residência, por equipes que atuam no 29º Batalhão de Polícia Militar.

Cerca de 60 pés da planta foram encontrados em uma estufa dentro do imóvel, localizado no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém.

A prisão aconteceu após os militares receberem denúncias anônimas sobre uma residência que, supostamente, funcionava como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem no local informado, com a autorização da proprietária, foram realizadas buscas no interior da residência e foram encontrados 55 pés de maconha e 5 mudas da mesma planta dentro de uma estufa. A dona do imóvel confessou que o plantio pertencia ao seu marido.

Ela foi conduzida, junto com todo material apreendido, para a Unidade Integrada de Polícia do Distrito Industrial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...