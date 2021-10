Operação da PF contra desmatadores da Flona Jamanxim em Novo Progresso apreende carros de luxo em Sinop no Mato Grosso.

Operação da PF contra desmatamento ilegal resulta em apreensão de carros de luxo e computadores em Sinop(MT) (Fotos:Divulgação PF)

Operação da PF contra desmatadores da Flona Jamnxim em Novo Progresso apreende carro de luxo avaliado em mais de R$ 350 mil em Sinop no Mato Grosso.

A Polícia Federal divulgou, ontem, em Sinop no Mato Grosso, que foram apreendidas uma Mercedes-Benz Cla 35 Amg preta – avaliada em mais de R$ 390 mil – um Jeep Renegade branco e outro carro (marca e modelo não informado),durante cumprimento de três mandados de buscas e apreensão expedidos pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Itaituba (PA).

Na ação estão mobilizados cerca de 60 policiais federais, para dar cumprimento a 4 mandados de prisão temporária e 18 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Itaituba/PA. Houve, ainda, o decreto de sequestro/bloqueios de bens até o valor de mais de R$ 310 milhões, visando à reparação do dano ambiental, conforme valores quantificados em laudos periciais. As diligências foi em três estados – Pará, Mato Grosso e Santa Catarina.

Os crimes investigados são: associação criminosa, desmatamento em unidades de conservação ou de terras públicas, usurpação de terras públicas, produção de documentos falsos e uso de documentos falsos, todos crimes descritos no Código Penal Brasileiro e na Lei Ambiental, com penas previstas superiores a 20 anos de reclusão. A policia Federal não divulgou nomes dos envolvidos, o processo segue em segredo de justiça na Subseção Judiciária de Itaituba (PA). “O Jornal Folha do Progresso esta em busca desta informação”!

A operação visa combater o desmatamento ilegal na Amazônia, especificamente na FLONA DO JAMANXIM, Unidade de Conservação criada pelo Decreto Presidencial, s/n, de 13 de fevereiro de 2006, com uma área total de mais de 1.300.000 hectares, localizada no município de Novo Progresso/PA. As Unidades de Conservação permitem unicamente a exploração sustentável da floresta.

As investigações da Polícia Federal, utilizam dados de imagens de satélite de alta resolução do Programa Brasil Mais (Planet), que apontaram que uma organização criminosa desmatou mais de 30 mil hectares de floresta (30 mil campos de futebol).

Em setembro, outra operação foi realizada em Novo Progresso , também contra o desmatamento ilegal na Floresta Nacional do Jamanxin, com modus operandi de devastação semelhante, mas a PF não informou se os investigados e as duas operações têm ou não ligação.

