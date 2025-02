Operação fecha garimpos e destrói maquinários em área de extração ilegal de ouro e cobre no Pará

Maquinários sendo destruídos em área de garimpo ilegal em Parauapebas na quinta-feira (6). — Foto: Divulgação.

Um chinês e um brasileiro são apontados como os principais financiadores do garimpo ilegal em Canaã dos Carajás. No mês passado, três garimpeiros ficaram presos em um poço aberto ilegalmente na mesma região.

A Polícia Federal (PF), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Ibama e a Força Nacional realizam uma operação conjunta para desativar áreas de extração ilegal de cobre em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, nesta sexta-feira (7).

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em pontos de extração clandestina. A Justiça autorizou a destruição de máquinas e alojamentos utilizados na atividade criminosa, que ocorre dentro da floresta nacional de Itacaiúnas, uma das reservas mais importantes da região.

Também foram expedidos dois mandados de prisão contra um chinês e um brasileiro, apontados como os principais financiadores do garimpo. A Justiça determinou a penhora solidária dos bens dos investigados, no valor de R$ 6 milhões, para reparar os danos ambientais e econômicos.

No mês passado, três garimpeiros ficaram presos em um poço aberto ilegalmente na mesma região e foram resgatados após uma operação entre a Prefeitura de Canaã e Governo do Estado.

Na quinta-feira (6) os fiscais estiveram em Parauapebas e desativaram áreas de garimpo ilegal, desta vez para extração de ouro. A atividade irregular é recorrente na região e polui rios essenciais para o abastecimento da cidade.

Fonte: Jalília Messias, g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2025/08:57:48

