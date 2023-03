Operação fiscaliza alertas de desmatamento identificados por satélites em MT

Em Cláudia (MT) foram utilizados tratores com correntão para desmatar. — Foto: Da assessoria/Ibama-MT

Na primeira fase da ação, serão quase 200 agentes, divididos em 33 equipes, para coibir ações ilegais.

O Governo de Mato Grosso começou um série de ações integradas de combate a crimes ambientais que ocorrerão durante a “Operação Amazônia”.

O objetivo é fiscalizar e atuar áreas de desmatamento ilegal identificadas por imagens de satélite de alta resolução. Além disso, quase 200 profissionais estarão em campo na primeira etapa dos trabalhos.

Segundo o Estado, cerca de 33 equipes atuarão em 66 veículos, prioritariamente nos municípios que mais desmatam ilegalmente em Mato Grosso – o que representa 50% do corte raso de vegetação no ano de 2022.

Ainda de acordo com o governo, a ação ocorrerá diretamente para acabar com os crimes de garimpo ilegal e de extração de recursos florestais, e contará com uma nova base da Polícia Militar para apoiar as operações.

A operação foi lançada na manhã desta terça-feira (7), na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, e contou com a presença das autoridades representantes do Corpo de Bombeiros, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar.

Por:Jornal Folha do Progresso /Com informações do g1 MT em 08/03/2023/14:37:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...