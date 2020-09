Operação Independência inicia nesta sexta-feira (4) e terá mil agentes de segurança

Bombeiros estarão nas praias e balneários do Estado (Foto:Ascom Corpo de Bombeiros)

Feriado prolongado deve ser de saída intensa da capital paraense

Um feriado prolongado se aproxima e uma operação com a participação de mais de mil agentes de segurança inicia já nesta sexta-feira (4) no Estado. A Operação “Independência” acontecerá nos balneários e praias mais procurados pelos paraenses, entre eles Cotijuba, Marudá, Crispim, Algodoal, Conceição do Araguaia, Ajuruteua, Abaetetuba, Salvaterra. Outeiro, Mosqueiro e Salinópolis, por serem muito requisitadas, receberão um reforço ainda maior.

Entre as ações que serão realizadas estão a Operação “Saída e retorno da Capital”, com agentes ao longo das vias realizando as ações preventivas e prestando socorro, quando necessário; a operação “Desacelerar”, para impedir o excesso de viaturas nas rodovias; “Lei Seca” para inibir que condutores dirijam sob o efeito de álcool; “Anjo da Guarda” que fiscalizará espaços de festas noturnas com o propósito de não permitir a entrada e permanência de menores de idade no local; além da distribuição de pulseiras de identificação a fim reduzir o número de menores perdidos, e operações que visem dar cumprimento ao funcionamento de bares, casas de shows e similares, bem como atuar nas ocorrências de festas particulares em desacordo com os decretos estadual e municipais vigentes e estar atentos, ainda, a poluição do meio ambiente, sons automotores e poluição sonora.

Nos distritos de Outeiro, na praia Grande, e Mosqueiro, no Caramanchão, e na praia do Atalaia, próximo ao atalho da Sophia, em Salinópolis serão instalados os Centros Integrados de Comando que reunirá representantes de cada órgão de segurança pública. O espaço funciona para o monitoramento em tempo real e a tomada da decisão rápida e integrada para uma ação necessite da atuação dos agentes de forma célere.

Salinópolis – Somada as ações realizas nos locais que mais costumam receber os paraenses durante os feriados haverá, ainda, na praia do Atalaia, a instalação da Zona de Exclusão, para impedir que veículos fiquem estacionados e sejam levados pela maré. Em mais de 500 metros da faixa de areia haverá, também, o balizamento com bandeirolas para ordenar o fluxo de veículos.

Participam da operação integrada as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, além do Centro Integrado de Operações (CIOp), Disque Denúncia, Grupamentos aéreo e fluvial, Diretoria de Prevenção da Criminalidade e da Violência (Diprev) e a Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculados à Segup.

Com informações da Agência Pará

