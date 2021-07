Homem cai de telhado de motel e morre em Parauapebas

O trabalhador Lindomar Gonçalves Lopes, 41 anos, foi a óbito, na tarde de quarta-feira (21), ao cair do um telhado de um motel, localizado na PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Ao contrário do alardeado, a vítima não estava em um momento íntimo. Lindomar Lopes trabalhava no conserto da “boia” de uma caixa d’água no telhado de um dos pavilhões da empresa, e ao se desequilibrar caiu de uma altura de 5 metros.

De acordo com testemunhas, a vítima subiu no telhado do prédio e despencou ao pisar em uma telha. Durante a queda, ele bateu a cabeça em uma mesa e depois no piso do imóvel. O trabalhador não utilizava equipamentos de segurança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Lindomar não apresentava os sinais vitais. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local do acidente para remoção do corpo e iniciar as primeiras investigações.

