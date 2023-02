(Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará) – Nas próximas semanas, a Operação Curupira alcançará os municípios de Uruará (Região de Integração Xingu) e Novo Progresso (RI Tapajós), com a implantação de mais duas novas bases fixas, e ainda com as ações planejadas especificamente para as áreas pertencentes aos municípios.

Operação Curupira do Governo do Pará, terá base fixa em Novo Progresso e Uruará

A Operação Curupira conta com a participação de servidores dos órgãos do Sistema de Segurança Pública, incluindo as polícias Militar, Civil e Científica; Corpo de Bombeiros Militar; Defesa Civil; secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), da Fazenda (Sefa) e de Administração Penitenciária (Seap), e Agência de Defesa Agropecuária (Adepará). O Graesp garante o apoio aéreo.

Em São Félix do Xingu, Operação ‘Curupira’ faz abordagens e apreensões

Em continuidade às ações integradas da Operação Curupira, deflagrada na última quarta-feira (15), no município de São Félix do Xingu, as equipes operacionais chegaram ao final do quarto dia realizando ações de fiscalização e barreiras em pontos estratégicos pré-definidos e alinhados diariamente na base fixa. Nas barreiras, até a última sexta-feira (17) foram realizadas cerca de 50 abordagens a pessoas e motocicletas, 10 validações ambientais e 11 verificações de antecedentes criminais, além da apreensão de 35 gados e um trator escavador.

Leia mais:São Félix do Xingu recebe base fixa de combate a crimes ambientais

*Pará usa até “camburão do Bin Laden” contra crime ambiental

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações seguem o planejamento estabelecido, e todos os dias são ajustadas entre os pontos focais que estão atuando na base implantada.

A força-tarefa está no oeste paraense coibindo ilícitos ambientaisA força-tarefa está no oeste paraense coibindo ilícitos ambientais

“As equipes seguem atuando diariamente com ações estratégicas para alcançarmos o principal objetivo, que é combater fortemente os atos ilícitos contra o meio ambiente, e assim garantirmos a preservação ambiental e o combate à criminalidade nessas áreas. A atuação integrada entre os órgãos é essencial para atingirmos o que foi planejado estrategicamente“, informou o titular da Segup.

As incursões realizadas diariamente reúnem os órgãos ambientais e o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) nas barreiras. O principal objetivo é atuar em áreas de desmatamento e outros espaços propícios a ilícitos ambientais. O uso de drones com visão termal está contribuindo para a visualização das equipes de solo, além do suporte garantido pelas equipes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

As ações continuam por tempo indeterminado, para combater desmatamento ilegal, exploração ilegal de recursos naturais, degradação ambiental, incêndios florestais e demais ocorrências.



Por:Jornal Folha do Progresso em 20/02/2023/17/01/2023/07:34:26

