Operação prende doze pessoas e apreende sete armas em Marabá, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação foi realizada pela Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá, com apoio da Superintendência Regional e da Seccional do município. Entre os detidos, há uma mulher que, segundo a Polícia, já havia sido presa pelos mesmos crimes.

A operação Bom Futuro da Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão, sendo dois deles na zona urbana de Marabá, no sudeste do estado, e outros quatro na fazenda Bom Futuro.

You May Also Like