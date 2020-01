Operação prende suspeitos de atirar contra casas de ribeirinhos em área de conflito agrário em Rurópolis, no PA

Por G1 PA — Belém 08/01/2020 22h57 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

À Polícia, pessoas que estavam no local disseram que o homem alvo da operação havia saído para comprar óleo no distrito de Campo Verde, em Itaituba, onde foi preso. Ele e um outro homem foram encaminhados até a delegacia de Rurópolis. Ambos autuados em flagrante por posse e porte ilegal de munições e arma de fogo, ameaça aos colonos e disparo de arma de fogo.

A operação começou pela madrugada na empresa e residência do suspeito. Foram encontrados uma carabina carregada, da marca rossi, de calibre 38 e modelo Pulma; oito munições; uma espingarda de pressão 6.0, marca CBC, modelo Nitro SIX; e uma caixa contendo chumbinhos.

O operação Monte Cristo II da Polícia Civil do Pará cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão nesta quarta (8) em Rurópolis, no sudoeste do Pará, para apurar denúncias de ameaças em área de conflito agrário.

