PM desmantela rede de tráfico de drogas no Pará

Foto: Reprodução | Ronaldo Feitosa Costa e Júlio Cesar Moraes de Abreu foram presos após serem flagrados em frente a um conhecido ponto de venda de entorpecentes.

A Polícia Militar de Marabá desmantelou uma rede de tráfico de drogas no bairro Vale do Itacaiunas na noite de terça-feira, 16 de abril, durante uma operação de rotina. Dois homens, identificados como Ronaldo Feitosa Costa e Júlio Cesar Moraes de Abreu, foram presos após serem flagrados em frente a um conhecido ponto de venda de entorpecentes, o Baracas Bar, na Rua 9.

A guarnição da VTR 3410, em patrulhamento pela área, notou a atitude suspeita dos dois homens e realizou a abordagem. Com Ronaldo Feitosa, foi encontrada uma porção de substância que aparentava ser cocaína. Durante a investigação, Ronaldo confessou ter comprado a droga de Júlio Cesar por R$ 40,00, sendo parte do pagamento realizado em espécie e o restante via transferência pelo PIX.

Ao abordar Júlio Cesar, a polícia encontrou mais uma porção de cocaína em sua posse. A situação levou os policiais a buscar autorização da avó de Júlio para realizar uma revista em sua residência, localizada na Rua Nove, no mesmo bairro. No local, foram encontradas três porções de maconha. Júlio, apesar de negar envolvimento na venda de drogas, afirmou que comprava substâncias para repassar aos usuários.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos legais. O caso está sendo investigado, e a polícia continua empenhada no combate ao tráfico de drogas, principalmente em áreas conhecidas por serem pontos críticos de vendas de entorpecentes.

Fonte: Portal Debate/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/10:13:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...