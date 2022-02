Operação ‘Silent’ da Polícia Civil prende homem por agredir a filha a pauladas em Rurópolis (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após o ocorrido, a Polícia Civil de Rurópolis representou pela prisão preventiva em desfavor do agressor e Olivaldo passou a ser monitorado até que as investigações o localizaram na cidade de Uruará, em um ramal na zona rural em uma propriedade localizada numa região de mata fechada.

Depois, o homem conseguiu fugir pelos fundos da casa e a vítima foi levada para o hospital, onde foi constatado que ela tinha sofrido diversas fraturas no braço e em outras parte do corpo, ficando impedida de realizar atividades rotineiras.

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira (14) a operação “Silent” com o objetivo de dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio ocorrido em 2021 em Rurópolis, sudoeste do Pará, quando um homem agrediu a pauladas a filha de 18 anos.

