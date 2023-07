Operação Turrim: suspeitos de liderar facção criminosa atuante no Pará são presos

Conforme a polícia, as vítimas eram coagidas a repassar quantias em dinheiro à facção, sob ameaça de se tornarem alvo de crimes patrimoniais. (Divulgação)

As investigações policiais apontaram que, mesmo fora do estado, os suspeitos arquitetavam a prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos, ameaças e extorsões a empresários e comerciantes da cidade

Três suspeitos de liderar uma facção criminosa que atua na cidade de Castanhal, nordeste do Pará, foram presos nesta quarta-feira (5) durante a operação “Turrim”, uma ação conjunta que contou com a atuação de agentes da Polícia Civil do Pará, Santa Catarina e Goiás. Os capturados são apontados como ocupantes do cargo de “torre”, posição de liderança dentro da organização criminosa, segundo a polícia.

Os presos foram identificados como Marcelo Moreira da Silva, mais conhecido como “Marcelinho” e Ana Carolina Gomes Silva, ambos localizados na cidade de Joinville (SC); e Valdemilson Rodrigues da Silva, o “Sonic”, que estava escondido em Anápolis (GO).

As investigações policiais que culminaram com a Operação Turrim apontaram que, mesmo fora do estado, os suspeitos arquitetavam a prática de diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos, ameaças e extorsões a empresários e comerciantes da cidade, orientando os demais faccionados da facção criminosa na prática dos crimes.

Ainda conforme a polícia, as vítimas eram coagidas a repassar quantias em dinheiro à facção, sob ameaça de se tornarem alvo de crimes patrimoniais.

A polícia recomenda que empresários e comerciantes que estejam passando por situação parecida procurem a delegacia de Castanhal para denunciar o caso, uma vez que podem incorrer no crime de financiamento do tráfico de drogas.

Participaram da Operação Turrim a Polícia Civil do Estado do Pará, através do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Diretoria de Polícia do Interior (DPI), Superintendência da 3ª RISP – Guamá, 12ª Seccional Urbana de Castanhal, Delegacia do Centro – Castanhal, Núcleo de Apoio à Investigação – NAI/Castanhal; Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Diretoria de Inteligência da Polícia Civil – DIPC/PCSC, 2ª Delegacia Regional de Joinville – NINT; Polícia Civil do Estado de Goiás, Grupo Especial de Investigação Criminal – GEIC e Delegacia de Polícia de Anápolis/GO.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/2023/16:30:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...