Operação Verão 2023 leva 5 mil agentes de segurança a 90 localidades do Pará

Mais de 5,6 mil agentes de segurança pública reforçam o efetivo em 92 localidades do Estado — Foto: Agência Pará

Mais de 5,6 mil agentes de segurança pública já atuam com ações ostensivas e preventivas para inibir à criminalidade e garantir a segurança de todos

A Operação Verão 2023 foi lançada nesta sexta-feira (30) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança e órgãos municipais de trânsito. Mais de 5,6 mil agentes de segurança pública reforçam o efetivo em 92 localidades do Estado, com ações ostensivas e preventivas para inibir à criminalidade e garantir a segurança de todos.

Para integrar as forças de segurança e garantir celeridade na tomada de decisão e alinhamento das ações, três postos de comando fazem parte da ação, sendo um em Salinópolis, na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia; um em Mosqueiro no ônibus da Guarda Municipal de Belém, no Caramanchão, e o CICC móvel na vila de Ajuruteua, este último a partir do dia 14 deste mês.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o grande objetivo da Operação Verão, a maior da segurança pública do Estado, seja no período em regulação ou no número do efetivo, é preservar vidas.

“Nossos agentes estarão durante todo o mês garantindo a segurança de todos em todo o Estado, e reforçando especificamente 92 localidades para coibir as práticas criminosas e a população se divirta com segurança e tranquilidade”, afirmou Ualame Machado.

Em Salinópolis, o CICC foi ativado durante o lançamento da Operação. O Centro reúne vários órgãos e ações integradas, a exemplo do Tribunal de Justiça que em parceria com a Polícia Civil agilizará a análise das ocorrências de menor potencial ofensivo que forem registradas no município durante o mês de julho.

Equipes integradas da Segup, por meio da Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social, junto à Ouvidoria do Sistema de Segurança e outros órgãos parceiros, também atuam com o balcão de prevenção, com ações preventivas e de orientação relacionadas aos crimes de importunação sexual e abuso sexual contra crianças e adolescentes; violência doméstica, uso das linhas com cerol e também no enfrentamento à poluição sonora, para que todos possam se conscientizar e inibir esses e outros crimes, principalmente nesse período de grande movimentação.

Mosqueiro

No Distrito de Mosqueiro, o Centro de Comando e Controle Móvel, no ônibus da Guarda Municipal, já está instalado no Caramanchão, na Praia do Chapéu Virado, para integrar os agentes que reforçam as ações no distrito e monitorar os principais pontos, garantindo agilidade e celeridade nas ações de segurança.

Ações Integradas

Durante os finais de semana, de sexta-feira a domingo, em Salinópolis e Mosqueiro, serão reforçadas ações integradas como a Tolerância Zero e Lei Seca, para coibir crimes no trânsito e intensificar a fiscalização de estabelecimentos, bares e casas noturnas, e ainda nas praias e vias dos municípios.

Grande Belém

A Região Metropolitana de Belém também segue como reforço na segurança durante a ação, incluindo as rondas contínuas e efetivo nas unidades policiais para o registro de ocorrências e atendimento da população paraense.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2023/08:56:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...