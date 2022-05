Organização criminosa suspeita de vender veículos adulterados é alvo de operação no nordeste do Pará

Polícia Civil cumpriu mandatos de prisão no nordeste do Pará. — Foto: Ascom PC

Oito pessoas foram presas suspeitas de adulteração de sinal identificador de veículos automotores, falsidade de documentos públicos e particulares, estelionato e outros crimes.

Para desarticular uma organização criminosa que atuava no comércio de veículos adulterados, a Polícia Civil (PC) deflagrou, nesta terça-feira (3), a operação ‘Coalhado’ no nordeste do Pará. Oito pessoas foram presas sob suspeita de crimes como falsificação de documentos e estelionato. (As informações são do g1 Pará — Belém).

De acordo com o delegado Luiz Guilherme, responsável pela ação, as investigações policiais apontam que o grupo já atuava há alguns anos na cidade, operando de forma integrada com outros criminosos.

“Os acusados faziam aquisições de veículos provenientes de roubo ou furto. Em seguida, passavam a adulterá-los a fim de torná-los ‘clones’, depois elaboravam e encomendavam documentos falsos para dar aparência de legalidade ao negócio ilícito”, descreveu o delegado.

Segundo ele, o último passo era revenda a terceiros, diretamente ou por meio de plataformas digitais — como redes sociais. Os compradores dos veículos seriam lesados no futuro, com a apreensão do veículo por fiscalizações de trânsito e policiais.

Operação

O balanço da operação mostrou que a investigação durou mais de um ano e colheu diversos elementos de atuação da organização criminosa, com apreensões de oito carros e duas motos em diversos municípios do estado, decorrentes da ação do grupo.

Dentre os oito mandados de prisão preventiva, sete foram cumpridos em Tracuateua e um em Bragança, além de nove buscas e apreensões domiciliares, sendo oito em Tracuateua e uma em Bragança.

De acordo com a PC, os acusados foram presos pelos crimes de receptação qualificada, integrar e promover organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículos automotores, falsidade de documentos públicos e particulares e estelionato.

Além disso, também foram apreendidos diversos documentos, tais como notas fiscais e Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

“Essa operação busca alertar a população para os cuidados na hora de adquirir veículos e também reforça que não haverá impunidade para quem comete este tipo de crime.” afirmou o delegado geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Na residência de um dos acusados foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, como alegou a Polícia.

A corporação ainda informou que, com outro acusado, foi apreendida uma arma de fogo modificada e duas munições calibre 380, motivo pelo qual ele também foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição.

Jornal Folha do Progresso em 03/05/2022

